Reinaldo: Não vejo vínculo dos Bolsonaro com Marielle; mas com milícia, sim

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que não vê vínculos entre a família Bolsonaro e a morte da ex-vereadora Marielle Franco.

Existe uma indisposição com a Marielle, mas eu realmente não vejo vínculos da família Bolsonaro com a morte de Marielle. Nunca vi e nunca sustentei isso, e nem por que faria. Reinaldo Azevedo

Uma suposta delação do ex-policial Ronnie Lessa, apontado como executor de Marielle, teria apontado Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do estado do Rio) como mandante do assassinato da ex-vereadora.