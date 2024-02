UOL Prime #5: A fraude corporativa que aterrou quase um milhão de sonhos

Juliana consultou milhares de páginas do processo de recuperação judicial da empresa, assistiu a dezenas de horas de depoimentos dos donos da 123 Milhas no Congresso e entrevistou mais de 50 ex-funcionários da agência, demitidos depois de a empresa ter deixado 800 mil credores a ver aviões de longe.

Como resultado, descobriu o que as propagandas da 123 Milhas não contavam: o tamanho do calote e a origem do rombo. Juliana Sayuri nos revela os detalhes dessa história de ambição desmedida e fraude corporativa - e nos ajuda a entender por que não existe passagem aérea grátis. Ouça já.

