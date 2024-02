UOL Prime #6: A xenofobia contra alunos "brazucas" em Portugal

Também alguns professores, ou "stores" (contração de "senhor" + "doutor"), dedicam tratamento "diferenciado" aos alunos que falam a versão abrasileirada do idioma português: reprimendas verbais constantes e, por vezes, puxões de cabelo.

Adriana Negreiros nos conta neste episódio do podcast UOL Prime alguns casos dramáticos de xenofobia contra alunos brasileiros em Portugal. E explica como as diferenças culturais e a onda migratória acentuaram o problema. Ouça já.

