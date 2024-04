Governo libera R$ 2,4 bi e piora relação com Arthur Lira

1) Até 12 de abril, o governo havia liberado apenas 1% das emendas parlamentares previstas para 2024: R$ 439 milhões;

2) Desde segunda-feira da semana passada, porém, o governo abriu os cofres e liberou R$ 2,440 bilhões em emendas - quase seis vezes mais do que havia gasto no ano até então com emendas;

3) As liberações privilegiaram o PT, o MDB e o PSD. Esses três partidos ficaram com mais da metade do valor empenhado: R$ 1,3 bi;

4) O PP, partido de Arthur Lira, ficou apenas em 10º lugar entre os partidos que mais tiveram emendas liberadas, apesar de ter a 4ª maior bancada na Câmara e a 6ª maior no Senado.

A abertura dos cofres aconteceu após os ministérios da área econômica e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República publicarem portaria estabelecendo regras, prazos e procedimentos estritos para liberação das emendas parlamentares. Além de aumentar o controle do governo sobre as emendas, a portaria dá mais poder ao maior desafeto de Arthur Lira na Esplanada, o ministro Alexandre Padilha.

Chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Padilha ganhou papel central na supervisão e encaminhamento das indicações de beneficiários das emendas, no remanejamentos de dotações e na decisão sobre impedimentos técnicos para elas serem pagas.