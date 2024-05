Análise: Congresso condena país a repetir tragédia ambiental do século 19

No Análise da Notícia desta quarta-feira (22), o diretor da SOS Mata Atlântica, Luís Fernando Guedes, afirmou que a atuação do Poder Legistativo, tanto na esfera federal, quando nas estaduais, está condenando o futuro do país a reviver a devastação ambiental do século 19.

A crise é escancarada, os impactos nas vidas, na economia, no agro, enfim, ela está aí, ela é clara, mas a gente ainda não aprendeu. O governo federal fica nas suas contradições titubeando a governança mundial também. Agora, lá no Congresso, é como se a gente tivesse no século 19, os ataques à legislação ambiental para diminuir a regras e nas Assembleias Legislativas dos Estados é a mesma coisa. A gente está condenando o nosso futuro.