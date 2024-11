Professor: Brasil deve acabar com kids pretos antes que acabem com o país

O Brasil precisa acabar com os kids pretos antes que eles acabem com o país, afirmou o historiador e professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Francisco Carlos Teixeira no Análise da Notícia desta terça-feira (19).

A Polícia Federal prendeu quatro militares e um policial federal suspeitos de participarem de um plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022 que incluía a execução dos presidente e vice-presidentes eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Os militares são das Forças Especiais, os chamados "kids pretos".