A estrela da batida realizada pela Polícia Federal é Luanna Resende, irmã de Juscelino. Prefeita do município maranhense de Vitorino Freire, ela foi afastada do cargo por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso. Além da busca e apreensão nos endereços da irmã, a PF desejava vasculhar armários e gavetas do próprio Juscelino. Barroso não permitiu.

Num mundo lógico, o deputado Juscelino nem estaria na Esplanada. Ele entende de manga-larga, não de Comunicações. No fundo, a audiência do Planalto serve para testar a integridade de Lula, não a honestidade do ministro. Em março, quando Juscelino foi recebido por Lula, parecia jurado de morte pelos fatos. A hesitação do presidente fez com que o ministro dos cavalos se sentisse cheio de vida. Deu no que esta dando.