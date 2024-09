Ao ameaçar delegados da PF, delinquência muda de patamar

Quando alguns brasileiros foram pedir golpe na porta dos quarteis, imaginou-se que os devotos de Bolsonaro eram incapazes de todo. O quebra-quebra do 8 de janeiro revelou que, na verdade, eram capazes de tudo. Numa evidência de que a política brasileira está longe de superar a fase primitiva, a delinquência mudou de patamar. Já não poupa nem delegado da Polícia Federal.

Encontram-se sob ataque os delegados Fábio Shor e Raphael Astini. Um comanda a investigação sobre milícias digitais, com os seus agregados —da falsificação de cartões de vacina ao roubo de joias. O outro toca o inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Ambos tiveram os dados pessoais capturados. E passaram a amargar ataques nas redes e ameaças fora delas. Nem os familiares são poupados.

A milícia bolsonarista migrou do ambiente digital para o mundo presencial, emitindo sinais de que conhece veículos e endereços dos seus alvos. A investida engrossou o caldo em que ferve o bloqueio da rede X, determinado por Alexandre de Moraes. A plataforma de Elon Musk descumpriu ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal para remover perfis tóxicos das redes.