O ministro do Supremo Dias Toffoli anulou todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht. Alegou que são imprestáveis. Fez no atacado um serviço que vinha sendo realizado no varejo por Ricardo Lewandowski, de quem herdou os processos remanescentes da Lava Jato. A decisão de Toffoli consolidou um fenômeno sui generis: a ladroagem por geração espontânea.

A anulação das sentenças de Lula levou à extinção em série de dezenas de veredictos. Sumiram penas que, juntas, somavam mais de 200 anos de cadeia. Agora, Toffoli passa na borracha também, em decisão monocrática, todas as provas resultantes da confissão da corruptora-mor, uma empresa que mantinha em seu organograma um departamento de propina.

A ausência de corruptos e de corruptores conduz a uma incômoda interrogação: O que fazer com o produto do roubo? Devolvê-lo aos ladrões que confessaram o assalto? Não há maior evidência de corrupção do que confissões seguidas da devolução de dinheiro.