'Tô nem aí' de Tarcísio é parente próximo do 'e daí?' de Bolsonaro

A polarização empurrou a maior parte do eleitorado para os dois extremos. Mas há um miolo da sociedade que não se identifica automaticamente com o lulismo nem com o bolsonarismo. Embora minoritário, esse contingente é grande o bastante para decidir uma eleição apertada. Exagerando na associação com Bolsonaro, Tarcísio distancia-se do pedaço independente do eleitorado.

Durante os quatro anos da sua Presidência, Bolsonaro também revelou-se incapaz de perceber que o tambor faz barulho, mas é vazio por dentro. Deu na eleição de Lula em 2022, por uma pequena margem, seguida da decretação da inelegibilidade do rival pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Depois de descer ao verbete da enciclopédia como primeiro presidente da história a não obter a reeleição, Bolsonaro aguarda na fila do Supremo Tribunal pelas condenações criminais que podem elevar seu período de banimento das urnas para 30 anos, sem anistia.

No caso das operações policiais da Baixada Santista, o negacionismo das violações aos direitos humanos e o aval à matança policial produzem um efeito deletério. Atiçam a sensibilidade do naco do eleitorado que, desplolarizado, horroriza-se com a constatação de que, a pretexto de responder à perversidade da bandidagem, São Paulo multiplica a barbárie, transformando a prática dos criminosos em política de estado.

Com sorte, Tarcísio perceberá com o passar do tempo que a brutalidade policial vai se convertendo numa espécie de cloroquina de um governador que se dizia técnico, mas, a exemplo do padrinho, revela-se um gestor sem comprovação científica. Se esse momento chegar, o afilhado de Bolsonaro talvez descubra que só há um remédio infalível para cada culpa: reconhecê-la enquanto há tempo.