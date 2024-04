Arrependimento de Arthur Lira não deve ser levado ao pé da letra

De repente, as condições climáticas da Câmara viraram. A meteorologia passou a orever a desativação de bombas. Sumiu também a trovoada de CPIs. Isso tem preço. Num esforço para resgatar a pauta econômica do seu governo, Lula cede uma vez mais à chantagem. A ocultação do código de barras de Lira é parte do preço.

Em café da manhã com jornalistas, Lula tratou seu encontro privado com Lira como "uma conversa entre dois seres humanos". O presidente avalia que não deve nada a ninguém. Muito menos explicações. "Não sou obrigado a falar sobre a conversa que tive com Lira".

Na campanha, Lula prometeu que colocaria a tropa que migrou do mensalão e do petrolao para o orçamento secreto para marchar numa cadência republicana. Não seria fácil. Mas Lula, infelizmente, nem tentou.