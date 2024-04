Ao pedir passaporte, Bolsonaro trata Moraes como ex-Xandão

Imaginando-se diante de um ex-Xandão, Bolsonaro decidiu testar a benevolência do seu algoz. Será a terceira tentativa de reaver o passaporte. Logo depois da apreensão, em fevereiro, a defesa pediu que a medida fosse substituída pela obrigação pela obrigação de pedir autorização prévia para deixar o país. Nada feito.

No final de março, Bolsonaro pediu autorização para viajar a Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nada feito. Agora, reitera o pedido com a mesma fundamentação.

É certo que a decisão sobre o refúgio na embaixada húngara estimula um redimensionamento de Moraes. Entretanto, se liberar o passaporte para que Bolsonaro faça turismo criminal em Israel, o ministro talvez tenha que passar a dormir numa caixa de fósforos.