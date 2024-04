Desvio da 'pixcaretagem' no Siafi já soma notáveis R$ 15,2 milhões

Quando a Polícia Federal começou a puxar os fios, imaginou-se que os larápios infiltrados no Siafi, o sistema de pagamentos do governo federal, conseguiram desviar, via Pix, R$ 3,5 milhões. Aos pouquinhos, o novelo se revela maior do que se imaginava. Notícia veiculada pelo Estadão informa que a "pixaretagem" já soma notáveis R$ 15,2 milhões.

Desse total, apenas R$ 2 milhões foram efetivamente recuperados. Descobriu-se que uma parte do dinheiro foi parar numa conta no exterior. Coisa de R$ 1,5 milhão. Refazendo o percurso da verba, os investigadores verificaram que os desvios sorveram recursos do Ministério da Gestão e da Inovação e do Tribunal Superior Eleitoral.

Na penúltima descoberta, a Polícia Federal farejou o assalto de R$ 1,2 milhão do orçamento do TSE. Reservada para o pagamento de uma empresa de tecnologia contratada pela Corte eleitoral, a G4F, a verba foi transferida, em 16 de abril, para três contas bancárias que nada têm a ver com a empresa que prestou o serviço.