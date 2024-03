Reunião ministerial é sintoma de velhice precoce da gestão Lula 3

Em queda nas pesquisas, Lula atribui o revés a problemas de comunicação de sua administração. Pede aos ministros que se mexam. O diabo é que o problema não está apenas na forma como o governo se comunica, mas no conteúdo do que é comunicado. Com uma aparência de reprise, o terceiro mandato de Lula enfrenta os sintomas do envelhecimento precoce.

Em contraste com a opção preferencial de Bolsonaro pela destruição, a restauração programas de antigas gestões petistas gerou uma simbologia positiva. Mas esse efeito perdeu o prazo de validade em agosto do ano passado, quando as pesquisa sinalizaram que o alarme da impopularidade começaria a soar. Lula demora a perceber que falta ao governo uma nova marca.

Lula gosta de criticar. Odeia ser criticado. Puxa as orelhas de ministros. Mas não admite que lhe travem a língua. Solta, ela piora os índices das pesquisas com falas descalibradas sobre Gaza e observações intervencionistas sobre a Petrobras e a Vale. Em governos anteriores, a oposição ao PT tinha os punhos de renda do tucanato. Hoje, Lula não lida com adversários políticos. Guerreia com inimigos armados de um bolsonarismo primitivo.