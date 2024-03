Voto de Gilmar sobre foro tem cheiro de Bolsonaro queimado

Ironicamente, o próprio Gilmar havia se esgueirado pelas frestas da jurisprudência sobre o foro em 2021 para retirar um membro do clã Bolsonaro da frigideira do primeiro grau. Flávio Bolsonaro já estava bem passado quando prevaleceu na Segunda Turma do Supremo um voto de Gilmar avalizando decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que retirou a rachadinha do primogênito das mãos do juiz Federal Flávio Itabaiana, um magistrado que mastiga marimbondo e cospe ferrão.

O Ministério Público fluminense recorreu. Alegou que Flávio já não era deputado estadual. Portanto, perdera a prerrogativa de foro. Gilmar sustentou que a decisão do Supremo que havia restringido o alcance do foro —a mesma que ele agora sugere ampliar— valia apenas para os mandatos federais. A rediscussão de um tema assim, tão sujeito a flutuações, deveria ocorrer não no escurinho de um julgamento virtual, mas no plenário físico do Supremo, diante das câmeras da TV Justiça.