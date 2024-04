Sob Lula, Petrobras ganha uma aparência de padaria de esquina

Fernando Haddad (Fazenda) argumentou que precisa do dinheiro para manter viva a meta de zerar o déficit do Tesouro em 2024. Como acionista majoritária da Petrobras, a União morde R$ 12,6 bilhões do bolo de dividendos.

Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), que ajudaram Lula a levar o pé à porta um mês atrás, alinharam-se a Haddad. De repente, estabeleceu-se a concórdia.

Dá-se de barato em Brasília que o mesmo Lula que no mês passado afirmara que o mercado de capitais é "um dinossauro voraz, que quer tudo para ele e nada para o povo", agora avalizará a distribuição de pelo menos 50% dos dividendos extraordinários da Petrobras.

Sem uma boa explicação para o cavalo de pau, resta a impressão de que, na maior e mais vistosa estatal do país, somas bilionárias oscilam com a ligeireza de contas aritméticas feitas em papel de embrulhar pão.

Simultaneamente, Lula submete o poder de Jean Paul Prates a um inusitado processo de pulverização. Vinha sendo dissolvido em banho-maria na Casa Civil de Rui Costa. Entraria em ebulição no final do ano.

Numa entrevista tóxica, Alexandre Silveira empurrou o chefe da Petrobras com o cotovelo para o óleo quente. Bem passado, Prates cobrou "uma conversa definitiva" com Lula. Foi transferido da frigideira para o micro-ondas.