Moraes para X: O óbvio é o óbvio

No universo da medicina, a teratologia é um ramo da genética que se dedica ao estudo das anomalias congênitas. No mundo do Direito, o termo é muito usado para identificar peças jurídicas que, por absurdas, tem uma aparência monstruosa.

Numa petição teratológica, a empresa X Brasil, braço do conglomerado multinacional de Elon Musk, sustentou junto ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira que não atua na operacionalização da rede social.

Numa interpretação monstruosa da legislação, os advogados da X Brasil tentaram obter do Supremo uma isenção prévia para o descumprimento de eventuais determinações judiciais.