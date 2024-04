Alexandre de Moraes nega pedido e diz que solicitação de X beira a 'má-fé'

As atividades da X BRASIL, conforme descritas no Contrato Social, revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social "X". Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução da Justiça, ou de desobediência à ordem judicial, serão suportadas pelos administradores da referida sociedade empresária.

Alexandre de Moraes, em decisão

O escritório brasileiro argumentou que estaria fisicamente impossibilitado de cumprir ordens que se relacionem à operação na plataforma. Os advogados afirmaram que a X Brasil opera em "cooperação" com as chamadas "Operadoras X": a Twitter International, empresa irlandesa que cuida da operação na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu, e a X Corp, registrada nos EUA e responsável pela rede social nos outros locais do mundo.

Logo, as decisões operacionais do X, incluindo a forma como a rede funciona e é administrada no Brasil, caberiam à X Corp. "O poder decisório e a responsabilidade pelo cumprimento de ordens judiciais, quer preexistentes, quer futuras, recai exclusivamente sobre as Operadoras do X, não englobando o X Brasil", diz o documento criticado por Moraes.

Entenda o caso

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou ministro do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial do ministro.