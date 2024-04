União Musk-Milei reforça aliança internacional da direita jurássica

A oferta de "colaboração" de Milei para influir na conjuntura jurídica e política do Brasil está situada no mesmo limbo onde repousam as reformas econômicas prometidas pelo anarco-capitalista ao povo argentino desde a campanha eleitoral que produziu a alternância de poder na Casa Rosada. Na prática, o lero-lero de Milei é tão inócuo quanto a bazófia de Musk de descumprir ordens emanadas do Supremo.

A união Musk-Milei deve ser compreendida no contexto da recessão democrática que leva ao surgimento, expansão e diversificação de espécies de dinossauros políticos que empurram o mundo para um novo Período Jurássico. Graças à premonição da maioria do eleitorado, o desastre foi adiado no Brasil.

Entretando, embora Bolsonaro tenha sido declarado inelegível, o bolsonarismo e seu arcaísmo ainda pulsam no Brasil. Os devotos do capitão enxergaram no chilique do dono de uma das plataformas mais tóxicas das redes sociais a oportunidade para prolongar o processo de subversão que corroi a democracia por dentro, substituindo as fardas e os tanques pela industrialização do ódio e da desinformação.

A volta da política à Era Mesozoica já é realidade em países como Hungria, Rússia, Polônia, Geórgia, Filipinas, Nicarágua e Venezuela. A ultradireita acaba de triunfar na Argentina. Aterroriza a Itália e a Alemanha. Avança na França. Por um triz, não prevaleceu em Portugal.

Aos pouquinhos, os dinossauros vão formatando a sua Internacional Jurássica. Numa democracia, como se sabe, o direito de se expressar livremente não inclui o direito de ser levado a sério. Mas é convém não descuidar dos ruídos.