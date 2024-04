Jantar de togas com Lula dá ao STF aspecto de bancada do PT

Pode-se alegar que ministros do Supremo têm o direito de dividir a mesa do jantar com quem bem etenderem. Mas não há força no universo capaz de deter a meledicência segundo a qual um encontro de 36,3% do Supremo com Lula dá a 100% do plenário da Corte uma aparência de bancada do PT.

Bolsonaro percorre a conjuntura intercalando os pernoites na embaixada da Hungria e comícios nos quais exibe sua pose de vítima e fala sobre uma hipotética perseguição e uma idílica anistia. Em algum momento, o Supremo terá que julgar as futuras ações penais contra o capitão. Diante das lentes da TV Justiça, cada ministro vai votar escorando-se na Constituição e nas provas. Prevalecendo a lógica, o futuro réu irá para a cadeia.

Nessa hora, Bolsonaro talvez tente criar uma crise. Não parece razoável que seus futuros julgadores forceçam desde logo, em refeições servidas fora dos autos, material para a fabricação das fabulações do provável futuro condenado.