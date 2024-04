Para desfeitear STF, Senado fornece mão de obra ao PCC

A emenda não contém critério objetivo para separar traficante de usuário. Na prática, cabe ao policial da esquina decidir entre a cana e o tratamento de saúde, conforme "as circunstâncias fáticas de cada caso." Há no Supremo um placar parcial de 5 votos a 3 para definir que usuário não pode ser preso. No mesmo julgamento, já se formou maioria pela definição de uma quantidade de maconha que diferencie usuário de traficante. Mas o parâmetro ainda não foi estabelecido.

Ao constitucionalizar a polêmica, os senadores travam o Supremo sem resolver o problema. Em Ipanema ou nos Jardins, todos são usuários. No morro carioca ou na periferia paulistana, jovem preto e pobre com um cigarro de maconha vai para o xilindró comon traficante.

Com a criminalização de usuários de drogas e a proibição de saidinhas, o Congresso mantém o fluxo de mão de obra para a indústria de crimes que opera dentro das cadeias. Simultaneamente, o PCC infiltra-se na política, alicia agentes públicos e belisca contratatos milionários com o Estado. É como se o Legislativo firmasse uma PPP, parceria público-privada com a criminalidade.