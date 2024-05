Motorista do Porsche ofende o morto e a inteligência alheia

Na entrevista que concedeu ao Fantástico, na noite de domingo, Fernando Sastre de Andrade Filho revelou-se intelectualmente lento e moralmente ligeiro. As duas velocidades são insultuosas. O herdeiro do Porsche ofendeu a inteligência alheia e a memória do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, morto ao ser abolrado por ele.

Liberado da cena do crime sem a realização de um teste de bafômetro, Fernando disse que não recebeu "tratamento privilegiado." Para ele, "foi tudo normal". Faltou definir normalidade.

Imagens captadas pelo vídeo acoplado ao uniforme policial exibe um Fernando com voz pastosa. Mas ele assegura que, na noite da batida, bebeu apenas água num restaurante e numa casa de jogos. Um amigo diz o contrário.