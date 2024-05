Vocacionado para o crime, poder político volta ao patíbulo no Rio

O governador Cláudio Castro e sua linha sucessória escalam o patíbulo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Castro, o vice-governador Thiago Pampolha e o presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacellar são acusados de torrar mais de R$ 220 milhões numa folha secreta que remunerou cabos eleitorais e irrigou um caixa dois eleitoral na campanha de 2022.

Num mundo lógico, os encrencados teriam seus mandatos passados na lâmina, pois o escândalo foi esquadrinhado em reportagens do UOL e corroborado por investigações minuciosas conduzidas pelo Ministério Público. Na expressão da promotoria, a estrutura do governo foi "tomada de assalto" para azeitar a reeleição de Castro. Nesse cenário, a alternativa à cassação seria a desmoralização da Justiça Eleitoral.

O bolsonarista Castro mostra que já não há pecados originais no Rio de Janeiro, estado em que cinco governadores passaram pelo sistema prisional. Reciclam-se perversões manjadas. Em vez do orçamento secreto, a folha sigilosa. No lugar da rachadinha em conta-gotas, um rachadão milionário de saques de servidores fantasmas na boca do caixa.