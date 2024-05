TRE começa hoje julgamento de cassação de Castro em caso revelado pelo UOL

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio) começa hoje o julgamento dos pedidos de cassação dos mandatos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), do vice, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), Rodrigo Bacellar (União Brasil).

O que está em julgamento

Os sete desembargadores do TRE-RJ irão analisar os pedidos feitos pela Procuradoria Regional Eleitoral e pela chapa do candidato derrotado em 2022 Marcelo Freixo (PT), que foram unificados em um mesmo processo.

Ambos argumentam que a chapa de Castro foi beneficiada eleitoralmente pelo escândalo das "folhas secretas", revelado pelo UOL.