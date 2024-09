Cadeiradas que importam serão desferidas pelo eleitor, na urna

Nunes chegou a perguntar para Boulos: "Você cheirou?" Tanto lodo deu a Marina Helena uma aparência de Irmã Dulce. E permitiu a Tabata Amaral lamentar a "postura dos homens".

Na ribalta da internet, os recortes de Marçal foram compartilhados na velocidade da luz. Ganharam as redes caretas do candidato com trilha sonora de sirene, o "M" feito com ar compungido no leito do hospital Sírio Libanês, a palavra do médico sobre uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal...

Datena diz que continua candidato. E Marçal manda dizer que agora é ele quem exige regras mais duras para os debates. Quer, por exemplo, seguranças no palco. Antes que seja necessário impor focinheira aos debatedores, o eleitor talvez perceba que que, numa democracia, as únicas cadeiradas que importam são aquelas desferidas por ele, nas urnas. Faltam 20 dias para para o primeiro turno. É tempo suficiente para deixar de confundir certos candidatos com candidatos certos.