Fugindo da algema, general experimenta camisa de força

A defesa reconhece, por exemplo, a existência do plano Verde e Amarelo, pois o planejamento do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes foi capturado no computador do seu cliente. Alega, no entanto, que o plano, embora impresso no Planalto, não foi exibido para ninguém.

A situação de Mário Fernandes é constrangedoramente precária. No esforço para afastar o general das algemas, seu advogado esboça uma linha de defesa que, levada ao pé da letra, estimula a percepção de que o general, fugindo da algema, experimenta a camisa de força.