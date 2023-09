Desmoralização total

Ex-secretário da Seap da Paraíba no período de 2011 a 2014, o deputado estadual Walber Virgulino (PL) disse à reportagem que as fotos e vídeos feitos pela presa no interior da cela da Penitenciária Feminina de Patos representam a desmoralização total da segurança pública no estado.

Segundo o parlamentar, que também já foi secretário da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte de 2015 a 2017, é necessário instalar bloqueadores de celular nas unidades prisionais para coibir o uso de telefone celular por parte dos presidiários.

"A segurança pública precisa ser tratada com mais seriedade. Temos de criar mecanismos para evitar situações como essa. No Brasil, o preso acha que é maior do que o estado", comentou o deputado.