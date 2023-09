As mãos estavam amarradas e o pescoço, degolado. Na cabeça havia um saco plástico. Foi assim que policiais encontraram o corpo de Carlos Eduardo Alves, 32, o Pilato, no dia 15 de agosto deste ano, em uma área de mata no município de Umarizal, região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Pilato era integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele estava preso na Cadeia Pública de Caraúbas (RN) e foi autorizado pela Justiça a cumprir o regime semiaberto em casa, sem tornozeleira eletrônica, por falta do equipamento.

No último domingo (17), outra morte violenta foi registrada na mesma localidade. Jeimeson da Costa Moreno, 30, também do PCC, teve os pulsos e o órgão genital cortados e os olhos furados. Os assassinos desovaram o corpo em uma estrada na divisa de Olho D'Água dos Borges e Umarizal, também no estado potiguar.