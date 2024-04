Justiça nega revisão de condenação de Marcola por morte de juiz-corregedor

Segundo o defensor, "tal atitude, inclusive, viola o princípio basilar do direito penal, qual seja, in 'dubio pro reo' [na dúvida, em favor do réu]. É evidente a continuidade de erros proferidos pelo Judiciário no presente caso, assim como a fragilidade probatória em relação à acusação".

A nota do advogado diz ainda que, "seja pela ausência de provas que o condenem, seja pela condenação pautada em provas colhidas exclusivamente no inquérito policial, a defesa do réu irá recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça)".

O 7º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, composto por sete desembargadores, em votação unânime, indeferiu, na última terça-feira (16), o pedido por entender que a prova dos autos demonstrou que Marcola foi um dos autores intelectuais do crime.

O relator do caso, desembargador Hernann Herschander, observou na decisão que testemunhas do processo, entre eles presos que cumpriram pena com Marcola e policiais que investigaram o crime, disseram em juízo que o réu foi o mandante do crime.

Na avaliação dos desembargadores, a condenação foi "uma decisão soberana que encontrou respaldo nas provas produzidas, o que impedi o deferimento da revisão criminal".

Morto na saída do fórum

02.08.2021 -- Juiz Antônio José Machado Dias, assassinado em 2003 a mando do PCC Imagem: Divulgação

Antônio José Machado Dias, chamado de Machadinho, era responsável pelos presídios da região oeste do estado, onde continuam recolhidos até hoje integrantes do PCC. O magistrado era considerado linha-dura pelos faccionados.