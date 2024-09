Subtenente era o chaveiro de quadrilha e abria lojas para ladrões, diz PM

Com o policial militar aposentado foram apreendidos uma bolsa com várias chaves, dois celulares furtados da empresa, uma pistola calibre 22 com numeração raspada e nove cartuchos intactos. O PM da reserva foi conduzido posteriormente para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte.

Policiais militares da 2ª Companhia do 5º Batalhão faziam patrulhamento na região da Vila Maria quando receberam a informação de que havia um furto em uma empresa na rua Araritaguaba. A guarnição foi checar e apurou que dois homens tinham entrado no local e furtado dois telefones celulares.

Os outros quatro integrantes do bando ficaram do lado de fora, dando cobertura aos comparsas. Após o furto, os ladrões se separaram temporariamente. Os PMs da 3ª Cia. do 5º Batalhão (Vila Medeiros) viram os seis homens entrando em um Fiat Toro na avenida Guilherme Cotching.

Houve rápida perseguição, e o veículo ocupado pelo grupo foi abordado. Todos desceram sem reagir. Um deles era o subtenente. Ainda segundo a PM, eles receberam voz de prisão, foram algemados e confessaram integrar uma quadrilha especializada em furtar empresas de confecção.

No 73º Distrito Policial, a equipe de plantão apurou que o subtenente já trabalhou na 3ª Companhia do 12º Batalhão (Jardim Luzitânia), na zona sul, e se aposentou quando era lotado no 24° Batalhão (Diadema), região metropolitana de São Paulo.

Outro PM preso em Mogi das Cruzes

Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o policial militar Thales Rodrigo Lima da Silva, 30 anos, foi preso na madrugada de sexta-feira (20) após ser flagrado com um revólver calibre 38 com numeração suprimida. Ele portava na cintura outro revólver calibre 32, mas a numeração não estava raspada.