Documentário mostra aflição de parentes de presos em regime de isolamento

Também foram ouvidos parentes dos irmãos Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, e Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, e dos presos Célio Marcelo da Silva e Paulo César Souza do Nascimento Júnior, o Paulinho Neblina, todos recolhidos em presídios federais.

A desembargadora Kenarik observou que as famílias dos prisioneiros enfrentam humilhação nas filas dos presídios. O advogado e delegado aposentado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zaccone, afirmou que retirar o contato da família com o preso é cruel e mecanismo de tortura.

Saúde mental dos presos preocupa

Para o criminalista Alberto Toron, o preso está cumprindo pena, mas tem os direitos mínimos que devem ser conservados, como poder abraçar e beijar os filhos e a mulher. Já o psiquiatra forense Hewdy Lobo ressaltou que a questão da saúde mental dos presos brasileiros é preocupante.

Segundo ele, muitos prisioneiros que entram no RDD sem adoecimento mental acabam desencadeando a doença e os outros que já estão adoecidos registram piora no quadro de saúde.

O juiz Luís Carlos Valois, mestre e doutor em direito pela USP (Universidade de São Paulo), comentou no documentário que a realidade das prisões brasileiras é bem diferente do que determina e do que está escrito na LEP (Lei de Execução Penal).