Marcola diz ter sido vítima de maldade após diálogo gravado sem ele saber

Marcola aproveitou a visita da mulher para revelar que, enquanto estava na maca, tomando soro, o chefe da segurança chegou e passou a lhe perguntar sobre homicídios de agentes penitenciários federais, inclusive de um assassinado em Mossoró.

O líder do PCC reclama que o áudio foi usado no júri e classifica a atitude como "maldade contra ele", já que o agente gravou o diálogo sem ele saber.

Júri de Tiriça

O áudio de Marcola com o agente foi usado por promotores de Justiça no júri que condenou Tiriça a 31 anos e seis meses pelo assassinato da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR). A profissional foi morta a tiros em maio de 2017 na cidade paranaense de Cascavel.

Inconformado com a condenação e com o vazamento do áudio no tribunal, Tiriça chamou Marcola de delator e contou com o apoio dos presos Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andino. Os três defenderam a exclusão de Marcola do PCC.

Em contrapartida, a cúpula da facção divulgou um "salve" (comunicado) aos faccionados, explicando que o diálogo de Marcola com o agente penal foi analisado e a conclusão é a de que foi apenas uma conversa de um criminoso com um policial, e que o líder máximo do PCC não fez nada errado.