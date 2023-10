Datena, que pediu demissão da Rádio Bandeirantes, ficará afastado de seu programa diário da TV Bandeirantes para realizar duas cirurgias nesta semana.

Pesquisa Datafolha, divulgada no dia 31 de agosto, coloca a deputada Tabata Amaral em terceira colocada na disputa à Prefeitura de São Paulo, com 11%. Estava atrás do deputado Guilherme Boulos (PSOL), com 32%, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24%.

Boulos contará com o apoio do presidente Lula (PT) e Nunes costura o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A margem de erro é de três pontos.