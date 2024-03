Quaest: Bolsonaristas creem que perderam importância com inclusão social

Entre os que fazem parte do grupo, 30% dizem acreditar que perderam nas últimas duas décadas, 37% que se mantiveram igual e 26% que passaram a ter mais importância.

Para efeito de comparação, 41% dos católicos afirmam que passaram a ter mais importância, 31% que nada mudou e 22% que tiveram menos importância.

Isso contrasta com os números. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que, em 1998, os locais de culto evangélicos eram 26,6 mil e, em 2021, 87,5 mil - isso só contando igrejas evangélicas com CNPJ, ou seja, o número real é muito maior.

Considerando apenas as instituições formalizadas, elas representam sete em cada dez estabelecimentos religiosos no Brasil e as católicas eram pouco mais de um em dez.

E com a própria realidade política, uma vez que os evangélicos foram os grupos mais bem organizados politicamente, com uma bancada forte e atuante no Congresso Nacional, e com demonstrações de força em eventos públicos, como marchas e manifestações.

Ricos são apontados como os mais beneficiados

A maioria dos grupos sociais pesquisados apontam que quem passou a ter mais importância foram os ricos, com 20% do total de respostas.