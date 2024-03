Datafolha: Para ajudar Boulos em SP, Lula terá que resgatar o ‘Bolsocaro’

Antes de falar da economia, dois pontos importantes. Primeiro: a pré-candidata do partido Novo aparecer à frente de um nome conhecido, como Kataguiri, indica que seu nome pode estar sendo confundido com o da ministra Marina Silva, à esquerda de Marina Helena no espectro político.

O mesmo fenômeno aconteceu no Rio de Janeiro, na diputa ao governo estadual em 2022, quando Eduardo Serra (PCB) foi confundido com o ex-governador paulista José Serra, aparecendo em uma pesquisa Datafolha com 5%. E Cyro Garcia (PSTU), provavelmente tomado pelo ex-governador cearense Ciro Gomes, chegou a 4%. Nas urnas, a confusão foi desfeita.

Segundo: na pesquisa espontânea, a que os entrevistados informam o nome do pré-candidato, o que mostra um voto mais consolidado, Boulos marcou 14%, e Nunes, 8%. Dá para colocar um ponto a mais no psolista porque 1% do eleitorado resdondeu "candidato do PT ou de Lula" e dois pontos no emedebista, pois outra parte deu 2% ao "atual prefeito".

Boulos precisa conquistar votos dos mais vulneráveis

Dito isso, Boulos tem um desempenho pior que Nunes entre quem recebe até dois salários mínimos (24% a 30%, respectivamente) e entre quem tem apenas o ensino fundamental (22% a 35%), ou seja, entre os mais pobres. Mas também entre os eleitores evangélicos (19% a 37%).

O coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) vai precisar tanto do presidente da República quanto de sua pré-candidata a vice, a ex-prefeita Marta Suplicy, que tem voto nas franjas do município, para ajudar a angariar simpatia junto aos mais pobres.