Mauro Cid foi sacrificado para tentar sobrevida a Bolsonaro e generais

Prova de que Mauro Cid não tinha intenção alguma de que sua conversa particular criticando a Polícia Federal e Alexandre de Moraes viesse a público foi seu desmaio ao descobrir que voltaria à cadeia. Cid é golpista, mas não é uma toupeira, sabia que publicizar aquilo teria apenas um prejudicado: ele mesmo.

Por outro lado, é grande o número daqueles que se veem como beneficiários do mimimi do tenente-coronel e já estão usando-o para tentar deslegitimar as investigações e as instituições por trás delas. Estes celebram o sacrifício involuntário de Cid em nome da causa, ou seja, passar pano ao golpe de Estado.

Além de Jair Bolsonaro, todos os que estão na fila da cadeia são potenciais beneficiados, como os generais Braga Netto, Augusto Heleno, o assessor Filipe Martins, o major Ailton Barros. E o bolsonarismo, em geral, que está tentando aprovar uma anistia a todos aqueles que atentaram contra a democracia.