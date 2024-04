Bolsonaro 'obedece' orientação de Lula e se cala nos 60 anos do golpe de 64

Evitou assim cutucar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com sua vara curta.

O governo Lula orientou os seus ministros a não realizarem ou participarem de atos que tratassem dos 60 anos do golpe. O próprio petista disse que estava "mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023 do que com 1964". Neste domingo, fez (um incômodo) silêncio sobre a efeméride.

A razão seria reduzir a pressão na relação com os militares devido à participação de parte deles na intentona fracassada de Jair. Uma inversão no sentido das coisas, uma vez que quem deveria temer são os generais, coronéis e almirante que foram cúmplices do golpismo e não o governo democraticamente eleito.

Mesmo assim, oito ministros trataram do tema em suas redes sociais (Silvio Almeida, Paulo Pimenta, Camilo Santana, Sonia Guajajara, Paulo Teixeira, Cida Gonçalves, Anielle Franco e Jorge Messias), além da ex-presidente Dilma Rousseff, presa e torturada durante a ditadura.

Durante os quatro anos em que esteve no poder, Bolsonaro festejou religiosamente o 31 de março. Mais do que isso: com ele, o Ministério da Defesa voltou a celebrar a data nos quartéis, com a justificativa de que ela "salvou" o Brasil, "sustentou a democracia" e "pacificou" o país. Textos que faziam apologia, contando mentiras sobre a natureza e a realidade da ditadura, eram lidos aos soldados.

Em 2022, último ano de sua gestão, o texto da ordem do dia do aniversário do golpe afirmou que o movimento de 1964 foi um "marco histórico da evolução política brasileira", sustentando a farsa de que, na ditadura, leite e mel corriam no meio fio das grandes cidades. O texto era do então ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, que depois foi candidato a vice na chapa de Jair e, hoje, corre o risco de ser condenado e preso por atuar como um dos arautos do golpismo.