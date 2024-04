Voto bolsonarista por acusado de matar Marielle será lembrado na eleição

O bolsonarismo e setores do centrão venderam a ideia de que a libertação não tinha a ver com Brazão, mas era um recado ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes de que o Poder Judiciário não manda no Legislativo (um recado dado com o cadáver de uma vereadora e o de seu motorista, assassinados a sangue frio, diga-se de passagem).

Na verdade, os principais recados seriam à sociedade: 1) mandatos parlamentares servem sim para cometer e acobertar crimes, e o eleitor que se exploda; 2) mexeu com miliciano (grupo criminoso com o qual a família Brazão é suspeita de ter relacão), mexeu comigo; 3) quem mandou Marielle ser negra, de origem pobre e LGBTQI+?

A Constituição determina que mandatos são invioláveis civil e penalmente, com exceção de casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. A Câmara dos Deputados tinha que, portanto, decidir se endossa a prisão preventiva decretada pelo relator Alexandre de Moraes e depois confirmada pela Primeira Turma do STF.

A vereadora carioca foi executada junto com seu motorista Anderson Gomes, no centro do Rio. As delações dos executores Ronnie Lessa e Élcio Queiroz levaram a Chiquinho, a seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e ao então chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, como mandantes. E podem ajudar a desvendar o envolvimento dos Brazão em outros crimes, inclusive de associação com a milícia.

O caso destravou apenas quando a Polícia Federal entrou de cabeça na história. E não era para menos: a investigação aponta que os irmãos tiveram aval de Barbosa de que poderiam mandar matar e depois ele garantiria que o país não descobrisse os verdadeiros responsáveis. Chiquinho e Domingos contam com poder político para interferir no curso das investigações e grana para se escafeder.

Muitos dos nomes da lista dos que votaram a favor da soltura de Brazão serão candidatos nas eleições deste ano. Só como exemplo: Éder Mauro, Abilio Brunini e Alexandre Ramagem são pré-candidatos às Prefeituras de Belém, Cuiabá e Rio de Janeiro, respectivamente.