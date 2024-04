Milei abraça Musk e tática bolsonarista para encobrir seu governo ruim

Tanto que, enquanto o argentino está nos Estados Unidos, sua ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, visita o Brasil, tentando estreitar laços. Ela deixa claro que a Argentina quer que o Mercosul continue fechando acordos em bloco, e não individualmente como foi sugerido.

As declarações de Milei, reproduzidas pela imprensa e pelas redes sociais, causaram excitação automática entre os seus seguidores mais radicais na Argentina, bem como entre bolsonaristas no Brasil e trumpistas nos Estados Unidos. Memes com um aliança americana entre as três lideranças de extrema direita bombaram nas redes.

Tal qual a golden shower no carnaval e os passeios de jet ski na pandemia, que serviram para Bolsonaro encobrir denúncias, desviar de polêmicas e apagar fracassos gerenciais, Milei também tem usado ações barulhentas para tentar entreter os argentinos e esticar a sua paciência.

O maior exemplo disso é a ressurreição da disputa com o Reino Unido pelas ilhas Malvinas (Falklands, para os súditos de Charles 3º) ao participar de uma cerimônia que marcou os 42 anos da guerra com os britânicos pelo controle do inóspito arquipélago.

"Não há soberania sem prosperidade econômica e não há prosperidade econômica sem liberdade", disse, prometendo "uma reivindicação real e sincera [sobre as Malvinas], não meras palavras em fóruns internacionais sem impacto na realidade". A derrota, há quatro décadas, diga-se de passagem, ajudou a acelerar o fim da ditadura argentina.

Milei afirmou que vai "iniciar uma rota clara para que as Malvinas voltem a ser argentinas". Outros governantes já fizeram isso, mas ele usa essa reivindicação em meio a uma situação economia periclitante.