De inundações a saques, caos no RS mostra que reduzir Estado é um delírio

A reação à tragédia no Rio Grande do Sul não mostra apenas o que o "ser humano tem de melhor", com campanhas de doações e voluntários em resgates, mas também o que somos de pior, com estupros e abusos em abrigos, saques em residências desocupadas às pressas e gangues e facções tocando o terror.

Dizer que a catástrofe é a prova de que a sociedade pode prescindir do papel do Estado porque é capaz de resolver sozinha os seus problemas é um conto da carochinha ideológico extremamente perigoso. Falácia que também prejudica o nosso futuro, pois posterga políticas públicas para enfrentar as mudanças climáticas

Quando as regras e normas que regem a vida coletiva perdem a efetividade por conta de guerras e desastres, temos uma condição de anomia. Há casos em que ela leva à união coletiva em busca da sobrevivência e outros em que o que domina é o cada um por si e Deus acima de todos - no melhor estilo de filmes e séries apocalípticos em que a sociedade é devorada por fungos, zumbis ou, vejam só, mudanças climáticas.