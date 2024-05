Imagens de corpos decapitados e sexo com animais circulam sem filtro pelo X

Em outro vídeo, um homem escalava um prédio, desequilibrou-se e caiu, batendo com a cabeça no chão e agonizando até parar de se mover enquanto agentes de segurança observavam a cena. Em mais um, um homem faz sexo com um cachorro. Em mais outro, uma barriga é cortada a faca e as tripas desabam sobre o chão. Em mais um ainda, uma pessoa se joga do alto do prédio e a câmera acompanha o corpo até ser destruído pelo impacto com o solo.

Essa situação remete aos primórdios da internet, antes da evolução do debate sobre a necessidade de cuidado por parte das plataformas digitais, quando imagens de acidentes aéreos, como o que vitimou os Mamonas Assassinas, em 1996, circulavam com os corpos destroçados. A diferença é que, naquele momento, o acesso ao conteúdo era mais difícil, sendo trocado em fóruns e não exposto na rede mundial de computador à distância de um link.

Para o coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo, Pablo Ortellado, não chega a surpreender a suspensão ou o relaxamento dos filtros de conteúdo no X/Twitter.

"Elon Musk adotou uma política supostamente 'libertária' em relação à moderação de conteúdos, chegando inclusive, segundo reportagem do New York Times, a exigir pessoalmente que a equipe no Brasil não aplicasse a política da plataforma de moderar conteúdos que atentassem contra a integridade eleitoral. Isso permitiu que, nas eleições de 2022, publicações que alegaram falsamente que as urnas foram fraudadas não fossem moderadas", diz.

"É importante ressaltar, porém, que não se trata efetivamente de uma convicção libertária de Musk. Na Índia, o uso político do Twitter por ele o levou a proibir um documentário da BBC criticando o primeiro-ministro Narendra Modi."

Fotos às quais só a polícia teria acesso

As redes sociais vêm sendo usadas para distribuir fotos que só a polícia teria acesso, o que demandaria, por si, uma investigação detalhada por parte das corregedorias. Um exemplo são as imagens da família morta pelo adolescente de 16 anos, na Vila Jaguara, em São Paulo, no dia 17. Neste caso, fotos dos cadáveres amontoados e do rosto do rapaz (que não pode, por lei, ser identificado), ainda estão visíveis no X/Twitter e no Facebook.