Desemprego cai, renda sobe, mas Lula celebra queda do feijão e do arroz

A economia melhorou no país com o governo Lula, mas isso ainda não se traduziu em um grande salto para a vida cotidiana, tal como ocorreu nos dois primeiros mandatos do petista. O que impacta negativamente sua popularidade. Enquanto o bolsonarismo se esforça para tentar convencer que a picanha, usada por Lula em sua campanha eleitoral para prometer dias melhores, disparou de preço (quando, na verdade caiu, em média), o problema político está no peso do arroz com feijão do cotidiano.

Para além de agir para reverter os preços de alimentos (investir na formação de estoque, ajudar mais os pequenos agricultores, fomentar a produção de arroz em outras regiões), o governo tem que mostrar ao país que a economia melhorou apesar de o bolsonarismo bater bumbo dizendo que não. Enquanto não fizer isso com força, vai receber críticas.

Como sempre digo aqui, Lula conseguiu ser eleito porque uma parte dos eleitores, que não são petistas, nem bolsonaristas, também acreditou em sua promessa de dias (de compras) melhores.

A percepção da melhora da qualidade de vida será o elemento que vai garantir ou não a Lula o favoritismo em 2026. Se estiver boa, vai ter governador de estado que irá preferir a reeleição garantida do que disputar com o petista. Caso contrário, Lula terá companhia de peso.