Anistiar general acusado de planejar morte de Lula é incentivar terrorismo

O plano não ficou na esfera da especulação, o que já seria grave, mas ultrapassou a etapa de planejamento (diga-se de passagem, com riqueza de detalhes, incluindo armas e venenos a serem usados), e foi colocado em andamento.

Assim como os outros, o general, que foi secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e, portanto, vice-ministro de Estado, responderá pelos crimes crimes de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Fernandes está preso desde novembro de 2024.

A operação da Polícia Federal que prendeu o general Mario Fernandes, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo e o policial federal Wladimir Matos Soares ocorreu dias após o homem-bomba Francisco Wanderley Luiz tentar explodir o Supremo Tribunal Federal e se matar no processo. O que não é coincidência.

Os planos dos militares estão diretamente conectados às explosões causadas pelo extremista na praça dos Três Poderes. "Tiu França", como era conhecido, era um homem comum contaminado pelas ações e discursos do do bolsonarismo visando a mandar o Estado democrático de Direito para o vinagre. Não à toa, um de seus objetivos declarados era explodir Moraes, tal como pretendiam os as forças especiais do Exército, os chamados "kids pretos", sob comando de Fernandes.

Se não houver punição, o mesmo caldo de onde saiu o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes continuará transformando pacatos chaveiros em cidades como Rio do Sul em aberrações como o homem-bomba do STF. A anistia é uma licença para explodir, envenenar e fuzilar.