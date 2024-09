Equipe de Marçal derrama sangue no debate, e SP tem vislumbre do seu futuro

Estancado nas pesquisas, Pablo Marçal (PRTB) precisava causar no debate realizado pelo podcast Flow, nesta segunda (23), para melhorar o engajamento nas redes, uma vez que suas propostas para a cidade não empolgam muita gente. Além de ser expulso no final do evento por violar as regras, um membro de sua equipe tirou sangue do marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB). Antes que perguntem, não, não foi nenhum dos nomes de seu partido acusados de promiscuidade com o PCC.

Presentes no debate afirmam que o marqueteiro Duda Lima tentou impedir Nahuel Medina, sócio e cinegrafista do influenciador, de gravar as cenas do teatrinho montado por Marçal ao final do debate, em que cavou a expulsão. O próprio ex-coach já confessou que vai aos debates só para produzir esse tipo de conteúdo. O membro da equipe de Nunes foi agredido na cabeça, e sangue escorreu.

Se é assim na campanha, imagina que tipo de gente Marçal levará à prefeitura.