Marçal mostra que não é miragem e tem chance de melar cenário Nunes-Boulos

Mas não só: consegue estabelecer uma ligação com público evangélico (através de um discurso que aplica a teologia da prosperidade ao empreendedorismo) e com o público jovem via seu discurso antissistema — apesar de nada ser tão sistema quanto o machismo e a violência política que ele vem cavalgando desde o início da campanha.

Não à toa, a artilharia do prefeito está voltada para ele e a dele, para o prefeito.

Outro que está profundamente preocupado é o governador Tarcísio de Freitas. Uma vitória de Marçal o colocaria como candidato natural à Presidência da República em 2026 na ausência de Jair Bolsonaro. Hoje, essa vaga estava "reservada" ao governador paulista. Não é uma questão de amor ao projeto de Nunes, portanto, mas de disputar a hegemonia local.

Esta coluna vem alertando desde o começo que Marçal tem grande chance de ser prefeito. E que cadeiradas, socos e o seu pugilato discursivo abaixo da cintura elevaram sua taxa de rejeição, a mais alta entre todos, mas não derrubaram sua intenção de voto. E rejeição é um problema para o segundo turno em uma eleição com vários candidatos viáveis, não para o primeiro.

Eleitores de Guilherme Boulos celebram a possibilidade de disputar com Marçal o segundo turno, pois acreditam que ele terá mais chances com o ex-coach do que com o prefeito. A questão é que, primeiro, a vaga de Boulos ainda não está garantida. E, além disso, como venho repisando aqui, essa análise da esquerda copia a de 2018, quando ela achava que o Brasil se uniria a Fernando Haddad para evitar dar o poder a Jair Bolsonaro. Ahã.