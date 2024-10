'Espraiada': Insinuação de Marçal contra Boulos já foi abatida pela Justiça

Pablo Marçal (PRTB) prometeu levar ao último debate do primeiro turno, nesta quinta (3), na TV Globo, provas de que Guilherme Boulos (PSOL) seria usuário de cocaína - até agora ele tem acusado sem apresentar evidências. No debate UOL/Folha, nesta segunda, ao tratar do assunto, ele citou duas expressões "Espraiada" e "Hospital do Servidor", como se dissessem respeito a supostos segredos do deputado federal.

A segunda foi explicada pelo próprio Boulos no evento, ao afirmar que ficou internado alguns dias por depressão quando tinha 19 anos. Seus pais são servidores públicos estaduais.

A primeira, contudo, não foi tratada pelo candidato. Ela já havia sido rebatida pela campanha do candidato na Justiça Eleitoral, que ordenou que um vídeo que trazia a acusação sem provas fosse retirado do ar em 13 de setembro.