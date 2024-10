No 1º turno, inteligência artificial não foi páreo para a burrice humana

Mas a produção de deep fakes, com vídeos e fotos que copiam com perfeição imagem e voz dos adversários, o grande temor para a eleição municipal de 2024, não se comprovou como uma epidemia que colocaria em xeque a democracia.

Foram empregados aqui e ali, mas o que gerou novamente distorção da realidade foram ações tomadas por candidatos para manipular a opinião pública, utilizando mentiras e criando factoides a fim de permanecer em evidência, tudo bombado por redes sociais e aplicativos de mensagens. Ou seja, o de sempre.

O último grande ato nesse sentido antes do início da votação foi o laudo falso que Pablo Marçal usou para tentar convencer seu eleitorado de que Guilherme Boulos era usuário de cocaína. Mais do que arrancar votos do deputado, o coach mirava se consolidar como o nome mais combativo da direita para deixar Ricardo Nunes fora do segundo turno.

O laudo falso foi tosco, se tivesse sido feito por IA seria mais elaborado. Mas nem precisava. Marçal contou com o fato de que seria consumido alegremente por parte da população que deseja ver sua opinião sobre o caso (Boulos é drogado) confirmada. Muita gente não se importa se o documento é falso, desde que ele comprove seu ponto de vista.

Burrice não é separar sujeito e predicado por vírgula. Burrice também não é a falta de um conhecimento específico. O burro é aquele que vê seu preconceito violento como sabedoria e o compartilha.

Para que vídeos de última geração emulando discursos falsos se os discursos falsos que alimentam preconceitos estão firmes e fortes, com baixo custo, sem que as instituições públicas e a imprensa sejam capazes de excluir do jogo democrático quem usa a sua liberdade para poder ceifar a liberdade dos outros.