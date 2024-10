Eleitores do PT votam 13 em vez de 50 e tiram chance de Boulos passar em 1º

Esta foi a primeira eleição municipal em que o Partidos dos Trabalhadores não teve candidato próprio desde 1985, preferindo indicar a vice, Marta Suplicy, e apoiar a cabeça de chapa com um aliado. Pesquisas Datafolha e Quaest apontam que o PT é a preferência de eleitores na capital paulista entre aqueles que dizem ser simpatizantes de um partido, seguido pelo PL, e não à toa elegeu o maior número de vereadores nesta eleição.

Ou seja, teve gente que votou na inércia no 13 porque sempre fez assim ou porque Boulos é "o candidato do Lula".

Esse montante de 48 mil votos não é nada desprezível, sendo maior, por exemplo, que os quase 46 mil eleitores que foram à urna na aprazível São Roque (SP).

Outros números de partidos que não contavam com cabeças de chapa à Prefeitura de São Paulo, como PP (11) e PSD (55), também foram digitados na urna. A hipótese é que, nesse caso, há um movimento inercial da escolha da legenda para vereador. Mas, no caso do PT, só isso não explica. O Partido dos Trabalhadores elegeu oito vereadores e o Partido Liberal, sete. Mas enquanto o 13 recebeu mais de 48 mil votos para prefeito, o 22 do Partido Liberal de Jair Bolsonaro teve quase 19 mil votos, também considerados nulos.

O PL apoiava oficialmente Nunes, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou com um pé na canoa do prefeito e outro no do ex-coach. Difícil saber, portanto, a quem estavam sendo destinados os votos 22 dados ao cargo de prefeito, a Nunes ou a Marçal. Já os votos em 13 no "candidato do Lula" têm um destinatário claro, ajudando a explicar essa diferença significativa.

Além de mostrar que o presidente da República o apoia, Boulos terá que fazer um esforço extra neste segundo turno para informar seus eleitores que isso não significa que seu número seja 13, mas 50. Lembrando que bairros como Cidade Tiradentes e Capela do Socorro, historicamente petistas, tiveram perdas significativas com os votos anulados.