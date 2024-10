Apagão: Periferia concentra pedidos de poda não atendidos pela prefeitura

Dos quase 43 mil pedidos de solicitação de avaliação de poda ou remoção de árvores em áreas públicas feitos no primeiro semestre deste ano à Prefeitura de São Paulo, 11,4 mil deles continuam com status em aberto segundo dados da própria administração municipal. A maioria em áreas de periferia da capital.

A queda de árvores foi um dos principais motivos que levaram ao apagão que mantém centenas de milhares sem luz, desde sexta (11), na capital.

A informação foi obtida pela plataforma de dados abertos da prefeitura e consultados neste domingo (13). Nela, é possível obter os pedidos feitos através da central telefônica do 156, do portal de atendimento, do aplicativo móvel e de praças de atendimento das subprefeituras.