Ataque a Janja faz TSE 'criar regra' para eleições deste ano

Entenda o caso

No dia 27 de setembro de 2022, Pietra Bertolazzi, comentarista da Jovem Pan, discutia em um programa uma decisão do TSE que impedia o então presidente Jair Bolsonaro de fazer "lives" eleitorais no Palácio do Planalto. Ela então fez uma associação entre Janja e o uso de drogas.

A equipe do presidente Lula que atua na justiça eleitoral entendeu que o comentário tinha "a indisfarçável intenção de influenciar indevidamente o eleitor" no sentido de que Janja seria favorável ao uso de drogas.

Bertolazzi foi processada e agora ela e a emissora devem pagar uma indenização de R$ 30 mil cada uma a Janja.

O TSE também definiu que pessoas em situações semelhantes à da primeira-dama podem procurar a Justiça Eleitoral para questionar a campanha do adversário.